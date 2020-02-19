19 Şubat 2020, Çarşamba
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Galatasaray'da Lemina'nın sakatlığı planları bozdu
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Fenerbahçe derbisinde sakatlığı bulunan Mario Lemina'nın yokluğunda, farklı alternatifler üzerinde duruyor.
19.02.2020
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