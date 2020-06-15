15 Haziran 2020, Pazartesi

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Muslera'ya spor camiasından destek

Galatasaray'da Çaykur Rizespor maçında sakatlanan Fernando Muslera'ya spor dnyasından destek mesajları yağdı.
15.06.2020
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