17 Haziran 2020, Çarşamba

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Muslera'nın sözleşmesi uzatılacak

Galatasaray, Fernando Muslera'nın sözleşmesini 2 yıl daha uzatmayı planlıyor. Sarı-kırmızılı kulübün ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak Uruguaylı kalecinin 1 yıl daha sözleşmesi olduğunu hatırlatarak, bunu iki yıl daha uzatacağız diye konuştu.
17.06.2020
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