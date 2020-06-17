Muslera'nın sözleşmesi uzatılacak

Galatasaray, Fernando Muslera'nın sözleşmesini 2 yıl daha uzatmayı planlıyor. Sarı-kırmızılı kulübün ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak Uruguaylı kalecinin 1 yıl daha sözleşmesi olduğunu hatırlatarak, bunu iki yıl daha uzatacağız diye konuştu.

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