Muslera ameliyat edildi

Galatasaray'da Çaykur Rizespor maçında sağ ayağı iki yerden kırılan Fernando Muslera, ameliyat oldu. Kulüp doktoru Yener İnce, "Beklentimiz 6 ayda sahalara dönmesi" diye konuştu.

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