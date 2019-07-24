24 Temmuz 2019, Çarşamba
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"Muslera ligin en iyi kalecisi"
Galatasaray'ın yeni transferlerinden Okan Kocuk, Muslera'dan sonra kaleyi devralmak istediğini söyledi...
24.07.2019
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