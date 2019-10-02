02 Ekim 2019, Çarşamba

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Muslera: Hak etmediğimiz bir mağlubiyet aldık

Galatasaray'ın başarılı file bekçisi Fernando Muslera, Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda oynadıkları Paris Saint-Germain maçı sonrası yayıncı kuruluşun sorularını yanıtladı. Muslera, Fransız ekibi karşısında hak etmedikleri bir mağlubiyet aldıklarını söyledi.
02.10.2019

Muslera'nın açıklamaları şu şekilde:

"Şampiyonlar Ligi'nde çok zor rakiplerle oynuyoruz. Bugünkü maçımız çok zor bir maçtı. Ancak taraftarın desteğini arkasına aldığında Galatasaray'ın nasıl bir performans gösterdiğinde herkes gördü. Hak etmediğimiz bir mağlubiyet aldık fakat ne yazık ki bugün farkı yaratan tek bir goldü. Bizim bulduğumuz pozisyonlar vardı. Özellikle ikinci yarıda oyunu domine eden, rakibini yarı sahasına hapseden ve pozisyonlar üreten bir Galatasaray vardı. İyi bir performans gösterdik. Sonuçta bu seviyede böyle bir performans gösterilmesi, Paris Saint-Germainli oyuncuların da zaman geçirmesi hep güzel işaretler. Takım olarak ne kadar iyi bir yolda olduğumuz gösteren işaretler. Sonuç istediğimiz gibi olmadı ama oyun olarak doğru yolda olduğumuzu düşünüyorum.

"GÖSTERDİĞİMİZ İSTEK VE ARZU ÇOK ÖNEMLİ"

"Futbolda her şey olabiliyor. Özellikle Şampiyonlar Ligi gruplarında her şey olabiliyor. Paris Saint-Germain, Real Madrid'i yenmişti. Bugün Madrid, Brugge ile berabere kaldı. Biz bugün burada bence hak etmediğimiz bir mağlubiyet aldık ama futbolda her şey olabiliyor. Bugün gösterdiğimiz karakter, ortaya koyduğumuz istek ve arzu çok çok önemli. Bunu hem ligde hem de Avrupa'da sonraki maçlara taşımamız gerekiyor. Bunu başarabilirsek sezon sonunda mutlaka güzel yerlere ulaşır, önemli başarılar kazanırız diye düşünüyorum."

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