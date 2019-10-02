Michael Seri: Nasıl bir takım olduğumuzu herkese gösterdik

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi A grubu ikinci hafta mücadelesinde Paris Saint-Germain karşısında aldığı 1-0’lık mağlubiyetin ardından Fildişili futbolcu Jean Michael Seri yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Seri'nin açıklamaları şu şekilde:

"Bizim için referans bir maç oldu. Hocamız karşılaşma öncesi rakibinizi oynatmayın, bugün kendi sahamızda oynuyoruz. Onlara Galatasaray'ın gücünü gösterin dedi. Bugün nasıl bir takım olduğumuzu herkese gösterdiğimizi düşünüyorum. Bugün bize son dakikaya kadar destek veren taraftarlarımıza da teşekkür etmek istiyorum. Daha iyi bir sonuç alabilirdik, iyi mücadele ettik. Ancak olmadı. Buradan rakibimizi de tebrik ediyorum."