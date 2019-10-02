02 Ekim 2019, Çarşamba

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Falcao: İnanılmaz bir taraftar grubu vardı

Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldızı Radamel Falcao, sarı-kırmızılıların Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda oynadıkları Paris Saint-Germain maçı sonrası yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. İnanılmaz bir taraftar grubunun olduğunu söyleyen Falcao, ilerleyen günlerde daha iyi bir takım olacaklarını belirtti.
02.10.2019

Falcao'nun açıklamaları şu şekilde:

"Maç boyunca inanılmaz bir Galatasaray taraftarı vardı. Son ana kadar takımının yanında olan bir taraftar vardı. Bu yüzden onlara teşekkür etmek istiyorum. Oyundan düştüğümüz bazı anlarda onlar bize güç verdi. Onların bu maçtaki önemi çok büyüktü. Maçın her dakikasında basmaya çalışan, rakibini rahatsız eden, galibiyeti kovalayan, istekli bir Galatasaray takımı vardı. Tabii ki yeni bir takımız ama bence çok doğru bir yoldayız. Her geçen gün her geçen maç daha iyiye gideceğimizi düşünüyorum. Bugün görev alan bütün forvetler elinden geleni yaptı. Takım olarak bazı eksiklerimiz, bazı hatalarımız oldu. Bu konuda gerekli analizlerimizi yapıp üzerine çalışarak daha iyiye gideceğimizi düşünüyorum. Bugün son paslarda biraz daha dikkatli olmamız gerekiyordu. Son pasları daha dikkatli kullanabilseydik daha farklı bir sonuçla ayrılabilirdik. Fakat yeni bir oyuncu grubu var. İyiye gidiyoruz, iyi niyetli, mücadele eden bir ekip var. İlerleyen günlerde daha da iyi olacaktır."

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