Münih'te Galatasaray taraftarının sesleri yükseliyor!
Son dakika spor haberi: Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. maçında Bayern Münih ile karşılaşacak. Mücadele öncesinde Münih sokaklarında toplanan sarı-kırmızılı taraftarlar, Cimbom'un "Çocukluk Aşkımsın" bestesini söyledi. İşte o anlar... (GS spor haberi)
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