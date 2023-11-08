Fernando Muslera Bayern Münih karşısında forma giyecek mi?
Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. maçında Bayern Münih'e konuk olacak. Zorlu mücadele öncesi Fernando Muslera'nın son durumu merak ediliyor. A Spor yorumcusu Savaş Çorlu, Uruguaylı file bekçisi hakkında konuştu. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri
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