Cimbom Bayern maçlarını neden kaybetti! Salladı ama yıkamadı
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. maçında Galatasaray deplasmanda Bayern Münih'e konuk oldu. İlk maçı evinde kaybeden sarı-kırmızılı ekip Alman devini yine salladı ama mağlup edemedi. A Spor yorumcusu Serkan Korkmaz, zorlu iki maçın neden kaybedildiğini açıkladı. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri
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