Metin Öztürk'ten yabancı VAR eleştirisi!

VAR yönetimine tepki gösteren Öztürk şunları söyledi:

"Eğer Abdülkerim Bardakcı VAR hakemine göre aktif ofsaytta ise Hatayspor maçında yediğimiz gol de böyle değil miydi? Rica ediyorum şu işin standardı olsun. Net golümüz verilmedi. Yabancı VAR geldi görüyoruz. Yabancı VAR görmedi. Yabancılar da biraz yabancı kalabiliyor bu işe. Yarın 2. sıradaki rakibimizin maçı var. Göztepe çok iyi takım. Bizimle ve Beşiktaş'la çok iyi maç oynadı. Avrupa hayalleri var diğer takımlar gibi. Yarın da çok iyi bir maç izleyeceğimizden eminim. İnşallah maçın hakemi bizim onların stadında Fenerbahçe'yi eze eze yendiğimiz maçta yaptığı hatayı tekrarlamaz. Hakemin o hatası olmasaydı maç 7'ye 8'e giderdi. Canı sağ olsun. Biz önümüze bakıyoruz. Sezon sonunda Galatasaray yine şampiyon olacak."