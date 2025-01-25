Video Galatasaray Videoları Metin Öztürk'ten yabancı VAR eleştirisi!

Metin Öztürk'ten yabancı VAR eleştirisi!

Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, Tümosan Konyaspor'u 1-0 mağlup ettikleri ve 2 gollerinin iptal edildiği Süper Lig 21. hafta maçı sonrası açıklamalarda bulundu ve yabancı VAR yönetimine eleştiri yaptı.

25 Ocak 2025 | 23:26
VİDEO DEVAM EDİYOR

VAR yönetimine tepki gösteren Öztürk şunları söyledi:

"Eğer Abdülkerim Bardakcı VAR hakemine göre aktif ofsaytta ise Hatayspor maçında yediğimiz gol de böyle değil miydi? Rica ediyorum şu işin standardı olsun. Net golümüz verilmedi. Yabancı VAR geldi görüyoruz. Yabancı VAR görmedi. Yabancılar da biraz yabancı kalabiliyor bu işe. Yarın 2. sıradaki rakibimizin maçı var. Göztepe çok iyi takım. Bizimle ve Beşiktaş'la çok iyi maç oynadı. Avrupa hayalleri var diğer takımlar gibi. Yarın da çok iyi bir maç izleyeceğimizden eminim. İnşallah maçın hakemi bizim onların stadında Fenerbahçe'yi eze eze yendiğimiz maçta yaptığı hatayı tekrarlamaz. Hakemin o hatası olmasaydı maç 7'ye 8'e giderdi. Canı sağ olsun. Biz önümüze bakıyoruz. Sezon sonunda Galatasaray yine şampiyon olacak."

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

DİĞER HABERLER

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

08:30
Metin Öztürk'ten yabancı VAR eleştirisi! 25 Ocak 2025 | 12:00
01:42
Osimhen'den o iddialara yanıt: Kimseye vurmadım! 25 Ocak 2025 | 12:00
00:38
Muslera'ya maç sonu şok! Islık ve tepki... 21 Ocak 2025 | 12:00
06:31
Eyüpspor'dan G.Saray ve Ahmed açıklaması! "Transfer yüzde 80..." 21 Ocak 2025 | 12:00
04:30
işte Kim Milyoner Olmak İster'de G.Saray sorusu! 13 Ocak 2025 | 12:00
11:46
Uğurcan Çakır'dan G.Saray açıklaması! Transfer olacak mı? 29 Aralık 2024 | 12:00
01:52
Buruk'tan Osimhen açıklaması! 26 Aralık 2024 | 12:00
01:09
Buruk'tan transfer açıklaması! 26 Aralık 2024 | 12:00

Bugün

BİZE ULAŞIN