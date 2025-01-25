Osimhen'den o iddialara yanıt: Kimseye vurmadım!
Galatasaray'ın Tümosan Konyaspor'u 1-0 mağlup ettiği Süper Lig 21. hafta maçı sonrası stattan ayrılırken basın mensuplarına açıklama yapan Victor Osimhen hakkında çıkan "Gazeteciye yumruk attı" iddiası ile ilgili konuştu. Osimhen "Bir konuya açıklık getirmek istiyorum. Gazetecilere vurmadım onlar yalan söylüyor. Ona 'Neden yüzüme flaş tutuyorsunuz röportaj için izin istemeniz gerekiyor' dedim. Fotoğraflarımı silmek zorunda olduklarını söyledim. Kimseye vurmadım. Sadece yanlarına gidip konuştum. Bu olaylara yabancı değilim. Yalan söyleyeceklerini biliyordum. Gerekli adımları atacağım. Eğer vurduysam adalet yerini bulur. Eğer yalan söylüyorsa adalet hesabını soracak." ifadelerini kullandı.
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