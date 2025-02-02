SON DAKİKA: Galatasaray'ın yeni transferi Alvaro Morata İstanbul'da! İşte ilk sözleri
Galatasaray'ın, İtalya Ligi takımlarından Milan'dan kiralık olarak transfer ettiği 32 yaşındaki golcü Alvaro Morata İstanbul'a geldi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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