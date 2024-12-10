Mertens ve ailesinden Turkuvaz Medya Spor Zirvesi'nde gülümseten görüntüler!

<iframe width="560" height="315" src="http://www.aspor.com.tr/webtv/iframe/galatasaray/mertens-ve-ailesinden-turkuvaz-medya-spor-zirvesinde-gulumseten-goruntuler" frameborder="0" allowfullscreen>< />iframe>

Törende konuşan Katrin Kerkhofs, "Büyük Galatasaray ailemize çok teşekkür ederiz, sokaklarda bizi çok iyi karşılıyorlar ve Ciro'yu da sevdikleri için ekstra teşekkür ederiz. Çok çok çok uzun yıllar boyunca burada kalmak isteriz." ifadelerini kullandı.