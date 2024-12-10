Mertens ve ailesinden Turkuvaz Medya Spor Zirvesi'nde gülümseten görüntüler!
Son dakika spor haberi: Turkuvaz Medya Spor Zirvesi'nde gülümseten anlar gerçekleşti. Bu zirvede Yılın 10 Numarası ödülünü kazanan Galatasaray'ın Belçikalı yıldızı Dries Mertens, ödülünü eşi Katrin Kerkhofs ve oğlu Ciro Mertens ile birlikte aldı.
Törende konuşan Katrin Kerkhofs, "Büyük Galatasaray ailemize çok teşekkür ederiz, sokaklarda bizi çok iyi karşılıyorlar ve Ciro'yu da sevdikleri için ekstra teşekkür ederiz. Çok çok çok uzun yıllar boyunca burada kalmak isteriz." ifadelerini kullandı.
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