Galatasaray'dan flaş Fenerbahçe açıklaması! "Seviyeyi aşağıya çekiyorlar"
Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Metin Öztürk, Fenerbahçe hakkında flaş açıklamalarda bulundu. Öztürk açıklamalarında "Seviyeyi daha aşağıya çekiyorlar" dedi. İşte detaylar... (GS spor haberi)
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