Video Galatasaray Videoları GALATASARAY HABERİ | İşte Barış Alper Yılmaz'ın son hali! Stadyumu böyle terk etti

GALATASARAY HABERİ | İşte Barış Alper Yılmaz'ın son hali! Stadyumu böyle terk etti

Galatasaray, Süper Lig'in 15. haftasında Sivasspor'u 3-2 mağlup etti. Maçta uzatma dakikalarında Rey Manaj'ın sert faulü sonrası oyuna devam edemeyen ve sahayı sedyeyle terk eden Barış Alper Yılmaz, stattan ayrılırken işte böyle görüntüledi....

08 Aralık 2024 | 21:10
VİDEO DEVAM EDİYOR

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

DİĞER HABERLER

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

00:10
İşte Barış'ın son hali! Stadyumu böyle terk etti 08 Aralık 2024 | 12:00
00:44
Özbek'ten suç duyurusu! 06 Aralık 2024 | 12:00
02:15
İbrahim Hatipoğlu'dan, Acun Ilıcalı açıklaması! 06 Aralık 2024 | 12:00
00:58
Abdülkerim'den kötü haber! İşte sahalardan uzak kalacağı süre 02 Aralık 2024 | 12:00
04:57
Dursun Özbek'ten sert sözler! "Bu akşam anladık ki..." 01 Aralık 2024 | 12:00
07:44
Turan'dan Buruk'a flaş yanıt! "G.Saraylıyım ama..." 01 Aralık 2024 | 12:00
00:02
G.Saray'da korkutan Abdülkerim gelişmesi! Değnekle... 01 Aralık 2024 | 12:00
01:32
Hollanda'da ortalık karıştı! 28 Kasım 2024 | 12:00

Bugün

BİZE ULAŞIN