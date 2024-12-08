GALATASARAY HABERİ | İşte Barış Alper Yılmaz'ın son hali! Stadyumu böyle terk etti
Galatasaray, Süper Lig'in 15. haftasında Sivasspor'u 3-2 mağlup etti. Maçta uzatma dakikalarında Rey Manaj'ın sert faulü sonrası oyuna devam edemeyen ve sahayı sedyeyle terk eden Barış Alper Yılmaz, stattan ayrılırken işte böyle görüntüledi....
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