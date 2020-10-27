27 Ekim 2020, Salı
BİZE ULAŞIN
Video bittiğinde sonraki videoya geç
Mehmet Ayan: Bu yönetim Fatih Terim'i kovamaz
A Spor yorumcusu Mehmet Ayan, Artı Futbol programında Galatasaray'ın gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve teknik direktör Fatih Terim'in gerçekleştirdiği toplantıyla ilgili konuşan Ayan, "Bu yönetim Fatih Terim'i kovamaz." dedi.
27.10.2020
DİĞER
EN ÇOK İZLENENLER
- Fenerbahçe Trabzonspor galibiyetini kutluyor!
- N'Sakala'nın müdahalesi penaltı mı? Usta yorumcu açıkladı
- Beşiktaş ile Denizlispor 41. kez
- Radamel Falcao 5 gole ulaştı!
- Gürcan Bilgiç'ten Fenerbahçe Galibiyetine Flaş Yorumlar! / A Spor / Takım Oyunu / 25.10.2020
- "Bu yönetim Fatih Terim'i kovamaz"
- Beşiktaşlı isimlere övgü! "İyi ikili olacaklar"
- Medipol Başakşehir eski havasına geri döndü!
- "Bunlar hakem değil hakemcik"
Daha Fazla Gör
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama