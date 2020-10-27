Mehmet Ayan: Bu yönetim Fatih Terim'i kovamaz

A Spor yorumcusu Mehmet Ayan, Artı Futbol programında Galatasaray'ın gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve teknik direktör Fatih Terim'in gerçekleştirdiği toplantıyla ilgili konuşan Ayan, "Bu yönetim Fatih Terim'i kovamaz." dedi.

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