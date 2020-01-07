07 Ocak 2020, Salı

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Medipol Başakşehir'de Arda Turan ile yollar ayrıldı

Süper Lig'de 12. haftada oynanan Galatasaray-Medipol Başakşehir maçını Başakşehir 1-0 kazanmıştı. Maçın skorundan çok Arda Turan'ın Fatih Terim'in elini öpmesi konuşulmuştu. Arda'nın bu hareketi sonrasında ikili arasındaki buzlar erimiş ve Arda'nın sarı-kırmızılı takıma transfer olacağı konuşulmaya başlanmıştı. Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın yaptığı açıklamada, ayrılığı Arda'nın istediği bildirildi. Tecrübeli oyuncunun bu kararı almasının nedeni ise başka takımda oynamak istemesi. A Spor ekranlarından yayınlanan Spor Ajansı programında Savaş Çorlu ve Ulvi Güveneroğlu bu gelişmeyi yorumladı.
07.01.2020

Arda Turan, Başakşehir ile yollarını ayırdı. Bonservisi Barcelona'da olan ve 2 buçuk yıldır Medipol Başakşehir'de forma giyen 32 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi kulüp tarafından feshedildi.

Turuncu-lacivertli kulüpten fesih için şu açıklama yapıldı:

"Futbolcumuz Arda Turan, dün başkanımız Sayın Göksel Gümüşdağ ile görüşerek kariyerinde yeni bir sayfa açmak adına kendisinden izin istedi. Gümüşdağ, Arda Turan'ın bu talebini uygun görüp olumlu yanıt verirken tecrübeli futbolcunun sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak feshedildi.

Türk futbolunun yetiştirdiği en önemli oyunculardan biri olan, 100 kez A Milli Takımımızda forma giyen Arda Turan'a kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz."

"Arda üzerinden Cengiz ile Terim'in arasını bozmaya çalışıyorlar"

ADI GALATASARAY İLE ANILIYOR

Devre arası transfer döneminde adı eski kulübü Galatasaray ile anılan Arda Turan için, sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim, ligin 17. haftasında oynanan Antalyaspor maçı sonrası, "Arda, Galatasaray için önemli bir figürdü. Nasıl olur, nasıl gelişir bilmiyorum ama bana, 'Arda, Galatasaray'da mı bırakmalı' derseniz, benim oyum bundan yana olur" açıklamasını yapmıştı.

Terim, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in Arda Turan'ın transferinin gündemde olmadığının açıklamasına ise pazar günü şu yanıtı vermişti:

"Ben o cümleyi kullanmazdım. Nedenine gelince de Galatasaray'a hizmet etmişse, altyapısından yetişmişse, giderken Galatasaray'a para kazandırmışsa ben o cümleyi kullanmaktan imtina ediyorum açıkçası. Arda Allah yukarıda bir defa ben Galatasaray'a geleyim, mukavele için veya başka imza için bir dilekte bulunmadı. Böyle bir istekte olmadı. Bir daha ileri gideyim ben de kimseye ne alın ne almayın dedim. Zaman her şeyin ilacıdır. Bu tespiti de yapmak lazım."

Fatih Terim'den Arda Turan ve Saracchi açıklaması

BAŞAKŞEHİR'DE 39 MAÇTA 2 GOL 4 ASİST

Arda Turan, Medipol Başakşehir formasını 39 maçta 1.712 dakika terletirken, 2 gol, 4 asist katkısı sağladı. 32 yaşındaki oyuncu 4 sarı kart ve 1 kırmızı kart gördü.

ARDA ZİRVEDEN DİBİ GÖRDÜ

Transfermarket sitesi, futbolcuların piyasa değerini revize ederken 2016 yılında 35 milyon Euro fiyat biçilen Arda Turan'ın yeni değeri 800 bin Euro olarak belirlendi.

Galatasaray'dan Arda Turan açıklaması!

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