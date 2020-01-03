03 Ocak 2020, Cuma

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Galatasaray'dan Arda Turan açıklaması!

Süper Lig'de ara transfer döneminin başlamasına kısa bir süre kala transfer çalışmaları hızlandıran Galatasaray, transfer bombalarını peş peşe patlatmaya hazırlanıyor. Henry Onyekuru ve Marcelo Saracchi transferlerinde mutlu sona yakın olan Cimbom'da Medipol Başakşehir forması giyen Arda Turan'ın yenide sarı-kırmızılı takıma döneceği konuşuluyordu. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, ocak ayında takımda katılacağı konuşulan tecrübeli futbolcuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Son dakika Galatasaray transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 03.01.2020 19:42 Güncelleme Tarihi: 03.01.2020 19:48
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Galatasaray'dan Arda Turan açıklaması!

Süper Lig'de sezonun ikinci yarısına iyi bir giriş yapmayı planlayan Galatasaray'da gözler tamamen ara transfer dönemine çevrilmişti. Teknik direktör Fatih Terim takımdaki eksik bölgeleri belirlerken, sarı-kırmızılı kurmaylar girişimlere başlamıştı.

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Galatasaray'dan Arda Turan açıklaması!

Sezonun ilk devresinde Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde aldığı sonuçlarla taraftarını üzen sarı-kırmızılılar, silbaştan bir kadroyla yeni bir başlangıç yapmak istiyor.

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Galatasaray'dan Arda Turan açıklaması!

Süper Lig'de lider Sivasspor'un 10 puan gerisinde olan Aslan, yenilenmiş kadrosuyla coşkulu bir giriş yapıp son iki sezonki başarısını tekrarlamayı amaçlıyor.

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Galatasaray'dan Arda Turan açıklaması!

Teknik direktör Fatih Terim, hemen her konuşmasında ocak ayını işaret etmiş ve takıma yapılacak olan ciddi değişimin sinyallerini vermişti.

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Galatasaray'dan Arda Turan açıklaması!

Transfer listesindeki yıldızlarla görüşmelerini sürdüren sarı-kırmızılı kurmaylar, bir yandan da mevcut oyuncularla ilgili kararlar almaya başlamıştı.

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