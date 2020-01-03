03 Ocak 2020, Cuma
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Galatasaray'dan Arda Turan açıklaması!
Süper Lig'de ara transfer döneminin başlamasına kısa bir süre kala transfer çalışmaları hızlandıran Galatasaray, transfer bombalarını peş peşe patlatmaya hazırlanıyor. Henry Onyekuru ve Marcelo Saracchi transferlerinde mutlu sona yakın olan Cimbom'da Medipol Başakşehir forması giyen Arda Turan'ın yenide sarı-kırmızılı takıma döneceği konuşuluyordu. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, ocak ayında takımda katılacağı konuşulan tecrübeli futbolcuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Son dakika Galatasaray transfer haberleri...
Giriş Tarihi: 03.01.2020 19:42 Güncelleme Tarihi: 03.01.2020 19:48
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