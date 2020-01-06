06 Ocak 2020, Pazartesi
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"Arda üzerinden Cengiz ile Terim'in arasını bozmaya çalışıyorlar"
A Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan, Ana Haber programında Galatasaray'ın gündemine dair flaş açıklamalarda bulundu. Arda Turan'ın Galatasaray gündemiyle ilgili konuşan Uzundurukan, "Arda Turan üzerinden Mustafa Cengiz ile Fatih Terim'in arasını bozmaya çalışıyorlar." ifadelerini kullandı.
06.01.2020
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