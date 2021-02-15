Zeki Uzundurukan: Galatasaray'ın galibiyetini hakem hatasına bağlamak doğru değil

Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray sahasında Kasımpaşa'yı konuk etti ve mücadeleyi 2-1 kazandı. Sarı-kırmızılılar, bu galibiyetle birlikte liderliği yeniden devraldı ve yoluna kayıpsız devam etti. Karşılaşma sonrasında hakemin bazı kararları tartışma konusu oldu. Mücadeleyi değerlendiren A Spor yorumcusu ve Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan, "Kasımpaşa'ya penaltı verilebilirdi. VAR'daki hakem uyarabilirdi. Geçen yıl Galatasaray şampiyonluğa giderken bir Alper Ulusoy faciası var. Galatasaray'ın çok canı yandı. Bu galibiyeti hakem hatasına bağlamak doğru değil." ifadelerini kullandı. | Son dakika Galatasaray haberleri (Gs spor haberi)

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