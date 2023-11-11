Matondo'nun Icardi'ye müdahalesi penaltı mı? Erman Toroğlu yorumladı
Son dakika Galatasaray haberleri: A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında oynanan Atakaş Hatayspor - Galatasaray maçının tartışmalı pozisyonlarını değerlendirdi. Toroğlu, mücadelenin uzatma dakikalarında Massanga Matondo ve Mauro Icardi arasında geçen pozisyonu yorumladı. (GS spor haberi)
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