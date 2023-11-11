Erman Toroğlu: Okan Buruk dersine çalışmamış
Son dakika Galatasaray haberleri: A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray'ın Hatayspor'a 2-1 mağlup olduğu karşılaşmayı değerlendirdi. Toroğlu, sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk'u eleştirdi. İşte o sözler... (GS spor haberi)
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