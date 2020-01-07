Marcelo Saracchi: Galatasaray dünya çapında tanınan bir takım

Galatasaray'ın yeni transferi Marcelo Saracchi, sarı-kırmızılı kulübün müzesini gezdi. Sarı-kırmızılı kulübün dünya çapında tanınan bir takım olduğunu belirtti. Uruguaylı futbolcu şampiyonluk hedefine ulaşmak istiyoruz diye konuştu.