Marcao'nun yerine kim oynayacak?

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Marcao'nun yokluğunda Donk'un yanında kimi oynatacağı konusunda iki alternatif belirledi. Terim'in A planı Ahmet Çalık, B planı ise Lemina.

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