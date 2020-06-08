08 Haziran 2020, Pazartesi

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Marcao'nun yerine kim oynayacak?

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Marcao'nun yokluğunda Donk'un yanında kimi oynatacağı konusunda iki alternatif belirledi. Terim'in A planı Ahmet Çalık, B planı ise Lemina.
08.06.2020
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