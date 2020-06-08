Transferi duyurdu! Galatasaray o isimlerle sözleşme imzaladı

Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve A Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan, Takım Oyunu programında Galatasaray'ın transfer gündemine dair açıklamalarda bulundu. Uzundurukan, "Galatasaray, Mert Hakan ve Emre Kılınç ile 1 Haziran itibariyle sözleşme imzaladı." ifadelerini kullandı.

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