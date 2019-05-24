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Marcao: "Tarzım Felipe Melo'ya benziyor"

Galatasaray'ın Brezilyalı stoperi ​Marcao, tarzının Felipe Melo'ya benzediğini söyledi. İki kupa kazanmanın inanılmaz bir mutluluk olduğunu belirten Marcao, teknik direktör Fatih Terim için de övgü dolu sözler sarfetti.
24.05.2019

Galatasaray'ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Marcao, Brezilya basınına verdiği röportajda sarı kırmızılı takımdaki günlerini değerlendirdi.

Globo Esporte'nin, Marcao için "Yeni ​Felipe Melo" benzetmesi yaptığı röportajda, başarılı stoper Türk futbolu ile Brezilya futbolunu karşılaştırdı.

Marcao, ''Futbol konusunda Brezilya'dan çok daha fanatikler. Yaptığını her şey büyük bir yankı uyandırıyor. Burada gerçekten çok büyük bir sevgi var. Buraya gelirken eşim uyum sıkıntısı yaşayabileceğimizi düşündü fakat şimdi buradan ayrılmak istemiyor. Brezilyalı futbolcuları çok seviyorlar. Özellikle de Felipe Melo'yu... Benim tarzım da ona benziyor. Bu zamana dek daima onunla karşılaştırıldım'' ifadelerini kullandı.

Sezonu iki kupayla tamamlamanın mutluluğunu yaşayan Marcao, "Profesyonel kariyerimdeki ilk kupamı hafta içi kazandım. Maçta biraz gergindim, ilk finalimdi. İyi başladık ama bir gol yedik. O an kaybedeceğimiz kafamdan geçmeye başladı ama 3 gol atmayı başardık ve kazandık. Kupayı aldık ama kutlamak için çok zamanımız olmadı çünkü hafta sonu Başakşehir'le kritik bir maç oynadık. Orada adebayor ve robinho gibi önemli isimler var. Bir gol yedik ama maçı çevirmeyi başardık. İnanılmaz bir mutluluk'' dedi.

Teknik direktör Fatih Terim'in çok sevilen biri olduğunu vurgulayan Brezilyalı futbolcu, "Kariyerim boyunca sahip olduğum en iyi teknik direktörlerden biri. Burada herkes onun koç olmasını istiyor. İyi bir atmosfer yaratmayı biliyor ve takımın başarısı için çok çalışıyor. O harika bir insan, bir baba...' ifadelerini kullandı.

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