24 Mayıs 2019, Cuma

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Diagne satılırsa hedef Tetteh

Galatasaray'da ​Mbaye ​Diagne'nin satılma ihtimaline karşılık arayışlara başladı. Listenin ilk sırasında devre arasında da gündeme gelen Benjamin Tetteh var.
24.05.2019

Diagne satılırsa hedef Tetteh Diagne satılırsa hedef Tetteh 24.05.2019
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