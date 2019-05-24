24 Mayıs 2019, Cuma
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Diagne satılırsa hedef Tetteh
Galatasaray'da Mbaye Diagne'nin satılma ihtimaline karşılık arayışlara başladı. Listenin ilk sırasında devre arasında da gündeme gelen Benjamin Tetteh var.
24.05.2019
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