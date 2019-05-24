24 Mayıs 2019, Cuma

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

Galatasaray 22. şampiyonluğunu kutlayacak

Şampiyon Galatasaray, Türk Telekom Stadyumu'nda cumartesi günü düzenlenecek törenle kupasını alacak. Sarı kırmızılı kulübün 22. şampiyonluk kutlaması A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.
24.05.2019

İşte Fatih Terim'in Orhan Ak'a attığı tokatın görüntüleri İşte Fatih Terim'in Orhan Ak'a attığı tokatın görüntüleri 23.05.2019
Galatasaray - Başakşehir maçı açıklaması Galatasaray - Başakşehir maçı açıklaması 23.05.2019
Diagne krallık için geri sayımda Diagne krallık için geri sayımda 23.05.2019
Belhanda Al Hilal'de iddiası Belhanda Al Hilal'de iddiası 23.05.2019
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
Şampiyon sezonu Sivas'ta kapatıyor Şampiyon sezonu Sivas'ta kapatıyor 23.05.2019
Onyekuru'nun alternatifi Bruma Onyekuru'nun alternatifi Bruma 23.05.2019
Liderlik rekoru artık Aslan'ın Liderlik rekoru artık Aslan'ın 23.05.2019
Galatasaray seçime gidecek mi? Cengiz açıkladı Galatasaray seçime gidecek mi? Cengiz açıkladı 22.05.2019
Aslan şampiyonluğa kanatlandı Aslan şampiyonluğa kanatlandı 22.05.2019
Fatih Terim PFDK'ya sevk edildi Fatih Terim PFDK'ya sevk edildi 22.05.2019
TFF, hakemlerin şampiyonu belirlemesine seyirci kaldı "TFF, hakemlerin şampiyonu belirlemesine seyirci kaldı" 21.05.2019
G.Saray'ın şampiyonluğunu konuşmam, utanıyorum "G.Saray'ın şampiyonluğunu konuşmam, utanıyorum" 21.05.2019
Hıncal Uluç sinirlerine hakim olamadı Hıncal Uluç sinirlerine hakim olamadı 21.05.2019
Aslan'da Luyindama ve Marcao etkisi Aslan'da Luyindama ve Marcao etkisi 21.05.2019
Galatasaray Babel ile anlaştı Galatasaray Babel ile anlaştı 21.05.2019
Fatih Terim'den şok hareket! Fatih Terim'den şok hareket! 21.05.2019
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

Galatasaray'da gençler sahaya çıkıyor! İşte Fatih Terim'in Sivasspor 11'i
Galatasaray'dan Kagawa bombası!
Yıldız futbolcudan flaş açıklama! "Fenerbahçe'de oynamak isterim"
İşte Emre Belözoğlu transferinin perde arkası!
Darko Lazovic sürprizi
Büyük kutlama yarın 19.05'te
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör