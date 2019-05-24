24 Mayıs 2019, Cuma
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Galatasaray 22. şampiyonluğunu kutlayacak
Şampiyon Galatasaray, Türk Telekom Stadyumu'nda cumartesi günü düzenlenecek törenle kupasını alacak. Sarı kırmızılı kulübün 22. şampiyonluk kutlaması A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.
24.05.2019
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