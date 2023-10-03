Manchester United maçının şifresini açıkladı! İşte o isimler
Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 2. maçında Manchester United'a konuk olacak. A Spor yorumcusu Ogün Şahinoğlu, zorlu mücadele öncesi sarı-kırmızılı ekibin galibiyeti için kritik 5 ismi açıkladı. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri
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