Adam Buksa Fernando Muslera'ya yaptığı faul sonrası kart görmeli miydi? Erman Toroğlu değerlendirdi
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray deplasmanda Bitexen Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, mücadelenin ilk yarısında Adam Buksa'nın Fernando Muslera'ya yaptığı faulü değerlendirdi. Toroğlu, "Ayağının altı, Muslera'nın dış tarafına kemik tarafına geliyor. Buksa'nın sol ayağı yani denge ayağı yerde değil. Dolayısıyla ayağını kurtaramaz, kasıtlı basmıyor. Kart verebilir mi, verebilir. Muslera da itirazdan sonra sarı kart gördü ve bir daha itiraz etti, o da kırmızı kart görebilirdi." ifadelerini kullandı. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
04:31
Adam Buksa kart görmeli miydi? Toroğlu değerlendirdi! 07 Ekim 2023 | 12:00
01:03
"İlk yarıda o G.Saray yoktu" 07 Ekim 2023 | 12:00
00:57
G.Saray taraftarları maçı bekliyor! Manchester sarı-kırmızı 03 Ekim 2023 | 12:00
00:45
Manchester United maçının şifresini açıkladı! İşte o isimler 03 Ekim 2023 | 12:00
00:53
Pozisyon penaltı mı? Erman Toroğlu yorumladı 30 Eylül 2023 | 12:00
03:10
Toroğlu'dan ilk yarı yorumu! "Futbol oynamıyor" 30 Eylül 2023 | 12:00
01:20
Galatasaray'ı bekleyen zorlu süreç! 29 Eylül 2023 | 12:00
00:57
"O yıldızlar hiç iyi değiller!" 27 Eylül 2023 | 12:00