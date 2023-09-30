Erman Toroğlu'dan ilk yarı yorumu! "Futbol oynamıyor"
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Galatasaray-Ankaragücü maçının ilk yarısını yorumladı. Toroğlu, "Ankaragücü futbol oynamıyor. Yarı sahada defans yapıyorlar. Galatasaray bir yerde gol atacaktır. O zaman Ankaragücü ne yapacak, nereye kadar dayanacak, göreceğim. 0-0 biteceğini zannetmiyorum" dedi. İşte o sözler... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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