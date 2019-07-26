26 Temmuz 2019, Cuma
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"Maicon ve Fernando'nun ayrılmasına üzüldüm"
Galatasaray'ın tecrübeli oyuncusu Mariano, Sevilla'dan takım arkadaşı Banega'nın gelmesi durumunda sarı kırmızılı ekibe büyük fayda sağlayacağını söyledi...
26.07.2019
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