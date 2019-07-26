26 Temmuz 2019, Cuma

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"Galatasaray Falcao ile el sıkıştı!"

Galatasaray’da flaş transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Falcao transferinde son durum ne? A Spor Muhabiri Emre Kaplan, Transfer Raporu programına bağlanarak Falcao transferine dair flaş açıklamalarda bulundu.
26.07.2019

Falcao transferinde son durum ne? A Spor Muhabiri Emre Kaplan, Transfer Raporu programına bağlanarak Falcao transferine dair flaş açıklamalarda bulundu. Kaplan, "Galatasaray, Falcao transferinde oyuncuyla el sıkıştı ancak kulüple henüz anlaşma sağlanmış değil." İfadelerini kullandı.

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