"Galatasaray Falcao ile el sıkıştı!"

Galatasaray’da flaş transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Falcao transferinde son durum ne? A Spor Muhabiri Emre Kaplan, Transfer Raporu programına bağlanarak Falcao transferine dair flaş açıklamalarda bulundu.

Falcao transferinde son durum ne? A Spor Muhabiri Emre Kaplan, Transfer Raporu programına bağlanarak Falcao transferine dair flaş açıklamalarda bulundu. Kaplan, "Galatasaray, Falcao transferinde oyuncuyla el sıkıştı ancak kulüple henüz anlaşma sağlanmış değil." İfadelerini kullandı.