26 Temmuz 2019, Cuma
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"Galatasaray Falcao ile el sıkıştı!"
Galatasaray’da flaş transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Falcao transferinde son durum ne? A Spor Muhabiri Emre Kaplan, Transfer Raporu programına bağlanarak Falcao transferine dair flaş açıklamalarda bulundu.
26.07.2019
Falcao transferinde son durum ne? A Spor Muhabiri Emre Kaplan, Transfer Raporu programına bağlanarak Falcao transferine dair flaş açıklamalarda bulundu. Kaplan, "Galatasaray, Falcao transferinde oyuncuyla el sıkıştı ancak kulüple henüz anlaşma sağlanmış değil." İfadelerini kullandı.
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