02 Ağustos 2020, Pazar

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Maicon resmen Al Nassr'da

Galatasaray Brezilyalı futbolcusu Maicon'u 1 milyon 430 bin Euro'luk bonservis bedeliyle Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'a transfer ettiğini açıkladı.
02.08.2020
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