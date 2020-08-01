01 Ağustos 2020, Cumartesi

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Kaan Ayhan transferi neden gerçekleşmedi? Canlı yayında açıkladı!

Galatasaray'ın transfer açıklamasının ardından A Spor yorumcusu Savaş Çorlu, canlı yayına bağlanarak değerlendirmelerde bulundu. Kaan Ayhan ile ilgili konuşan Çorlu, "Galatasaray transfer konusunda çok ciddi konuda sıkıntı yaşıyor. Bu Kaan Ayhan açıklaması ise bana biraz taraftarı yumuşatma gibi geldi. Kaan Ayhan transferinde serbest kalma bedeli ödenmediği için transfer gerçekleşmedi." ifadelerini kullandı.
01.08.2020
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