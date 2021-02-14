14 Şubat 2021, Pazar
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Levent Tüzemen Galatasaray Kasımpaşa maçını değerlendirdi! "Kerem ve Mohamed başarıya aç"
A Spor yorumcularından Levent Tüzemen, Galatasaray Kasımpaşa maçının devre arasında flaş açıklamalarda bulundu. Tüzemen, "Kerem, Mohamed gibi oyuncular başarıya aç oyuncular. Babel'in yerinde daha çok, daha kuvvetli oyuncu olsa çok daha çabuk sonuca giderdi. Yerine başka oyuncu koymaya zemin şartları elvermiyor" ifadelerini kullandı. | Son dakika Gs Kasımpaşa
14.02.2021
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