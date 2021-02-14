14 Şubat 2021, Pazar
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Erman Toroğlu açıkladı! Galatasaray-Kasımpaşa maçında hangi protokoller uygulanacak?
Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray-Kasımpaşa'yı konuk edecek. Maç öncesinde İstanbul'da yoğun kar yağışı etkili olurken, maçın ertelenip ertelenmeyeceği ise merak konusu oldu. TFF'nin maç saatini erkene çekerek topu hakeme attığını söyleyen A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, hakemin maç öncesinde ve maç sırasında hangi protokolleri uygulayacağını aktardı. İşte Toroğlu'nun o sözleri... | Son dakika Galatasaray haberleri (Gs spor haberi)
14.02.2021
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