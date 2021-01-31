Levent Tüzemen: Galatasaray İrfan Can Kahveci'yi aldı

A Spor yorumcusu Levent Tüzemen, Başakşehir'in yıldız ismi İrfan Can Kahveci'nin transferiyle ilgili konuştu. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın tekliflerini ilettiği İrfan Can için Tüzemen, "Bana bir bilgi geldi. Galatasaray İrfan Can'ı aldı diyorlar" ifadelerini kullandı. | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

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