15 Temmuz 2020, Çarşamba

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Lemina ile şartlı anlaşma

Galatasaray kiralık olarak kadrosunda bulunan Mario Lemina'yı sezon sonuna kadar takımda tutacak. Southampton'la şartlı anlaşma sağlayan sarı-kırmızılılar, Gabonlu futbolcunun kalan maçlarda oynaması halinde 1 aylık maaşını ödeyecek.
15.07.2020
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