Galatasaray'a Maicon'dan kötü haber

Galatasaray Maicon transferi için beklediği haberi alamadı. 3 milyon Euro bonservis bedeli talep edilen Brezilyalı oyuncu için, finansal sıkıntılar yaşayan Al Nasr kulübü olumsuz yanıt verdi.

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