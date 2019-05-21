21 Mayıs 2019, Salı
BİZE ULAŞIN
Video bittiğinde sonraki videoya geç
Kulüpler Birliği'nden Galatasaray'a tebrik
Kulüpler Birliği Vakfı, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Medipol Başakşehir'i 2-1 yenerek şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'ı kutladı.
21.05.2019
EN ÇOK İZLENENLER
- Ersun Yanal: "Fenerbahçe yüzünü yarına çevirmeli"
- "Aziz Yıldırım başkan olsaydı Galatasaray şampiyon olamazdı"
- Fatih Terim'in rekorlar sezonu
- Ersun Yanal: "Fenerbahçe yüzünü yarına çevirmeli"
- Bolivya'da trajik olay! Hakem sahada hayatını kaybetti
- Erman Toroğlu: "Fenerbahçe'nin penaltısı doğru"
- Çifte kupalı şampiyon Galatasaray
- Fatih Terim'in rekorlar sezonu
- Fatih Terim'den şok hareket!
Daha Fazla Gör
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"
- Michael Frey'in yeni adresi belli oldu
- Eljif Elmas coştu Dün gece...
- Galatasaray, Beşiktaş'ın yıldızı Gökhan Töre ile el sıkıştı