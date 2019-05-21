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Avrupa'da şampiyonlar değişmedi

Avrupa'nın beş büyük ligi ve Süper Lig'de geçen sezon şampiyon olan takımlar, bu sezon da kupayı müzesine götürdü.
21.05.2019

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