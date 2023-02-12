Küçük Semih ile Muslera telefonda görüştü
Kahramanmaraş merkezli 2 büyük deprem felaketinde depremzede Semih, 150 saat sonra kurtarıldı. Küçük Semih krutarıldıktan sonra Galatasaray kalecisi Fernando Muslera ile telefonda görüştü.
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