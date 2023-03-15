Konyaspor Galatasaray maçında Okan Buruk stoperde kimi oynatacak?
Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray deplasmanda arabam.com Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. 63 yıllık rekoru kıran sarı-kırmızılılar, rakibini mağlup ederek 2 maç fazlasıyla en yakın rakibi Fenerbahçe'yle puan farkını 12'ye yükseltmek istiyor. A Spor yorumcusu Mahmut Alpaslan bu mücadeleyi değerlendirdi. Alpaslan, "Kolay bir maç olmayacak. Konya uzun dönemdir maç kazanamıyor ve G.Saray'ın serisini bitirmek isteyeceklerdir. Stoperde büyük olasılıkla Kaan Ayhan oynayacaktır. Bu maçtan galibiyetle ayrılacaklarını düşünüyorum." ifadelerini kullandı. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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