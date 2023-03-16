Galatasaray'da Fernando Muslera varsa sorun yok!
Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, başarısından söz ettirmeye devam ediyor. 36 yaşındaki kaleci, bu sezon kalesinde gördüğü 80 şutun 64'ünü kurtardı. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:17
G.Saray'da Muslera varsa sorun yok! 16 Mart 2023 | 12:00
25:28
Dursun Özbek'ten Bankalar Birliği sözleri! 15 Mart 2023 | 12:00
02:45
Okan Buruk Konyaspor maçında stoperde kimi oynatacak? 15 Mart 2023 | 12:00
02:17
Büyük övgü! "G.Saray'ın olmazsa olmazı" 12 Mart 2023 | 12:00
03:42
Toroğlu'dan ilk yarı yorumu! 11 Mart 2023 | 12:00
00:34
Mertens'in yerine kim oynayacak? 10 Mart 2023 | 12:00
00:31
"G.Saray ara dönemde..." 09 Mart 2023 | 12:00
00:53
Çarpıcı G.Saray sözleri: Kasımpaşa maçı kazanılırsa... 07 Mart 2023 | 12:00