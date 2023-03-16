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Galatasaray'da Fernando Muslera varsa sorun yok!

Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, başarısından söz ettirmeye devam ediyor. 36 yaşındaki kaleci, bu sezon kalesinde gördüğü 80 şutun 64'ünü kurtardı. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

16 Mart 2023 | 08:52
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