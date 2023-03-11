Erman Toroğlu Galatasaray - Kasımpaşa maçının ilk yarısını yorumladı!
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, G.Saray-Kasımpaşa maçının ilk yarısını yorumladı. Toroğlu, "Galatasaray'ın alıştığımız oyunu yok" dedi. İşte o sözler... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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