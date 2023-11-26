Kim Milyoner Olmak İster'de 200 bin TL'lik soru zor anlar yaşattı! Hagi, Carlos, Sneijder, Alex...

Televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle ATV ekranlarında izleyicisiyle buluştu.

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Milyoner'de sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve "Türkiye'de forma giymiş ünlü futbolculardan hangisi, ülkesinin A milli formasıyla daha fazla maça çıkmıştır?" sorusu soruldu.

Yarışmacı, bu sorunun yanıtı için telefon jokerini kullandı ve sonrasında B şıkkını tercih etti. Soruya yanlış cevap veren yarışmacı, 50 bin TL ödülle yarışmadan ayrıldı.

Türkiye'de forma giymiş ünlü futbolculardan hangisi, ülkesinin A milli formasıyla daha fazla maça çıkmıştır?

A: Gheorghe Hagi

B: Roberto Carlos

C: Wesley Sneijder

D: Alex de Souza

Doğru cevap: C