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Kim Milyoner Olmak İster'de 200 bin TL'lik soru zor anlar yaşattı! Hagi, Carlos, Sneijder, Alex...

ATV'nin fenomen ve sevilen bilgi yarışması programı Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle bir kez daha sevenleri ekran başına kilitledi. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla izleyicilerin beğenisine sunulan Kim Milyoner Olmak İster'de, 200 bin TL değerindeki "Türkiye’de forma giymiş ünlü futbolculardan hangisi, ülkesinin A milli formasıyla daha fazla maça çıkmıştır?" sorusu aktarıldı. Bu soru yarışmacıya zor anlar yaşattı. İşte o anlar...

26 Kasım 2023 | 23:43
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Televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle ATV ekranlarında izleyicisiyle buluştu.

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Milyoner'de sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve "Türkiye'de forma giymiş ünlü futbolculardan hangisi, ülkesinin A milli formasıyla daha fazla maça çıkmıştır?" sorusu soruldu.

Yarışmacı, bu sorunun yanıtı için telefon jokerini kullandı ve sonrasında B şıkkını tercih etti. Soruya yanlış cevap veren yarışmacı, 50 bin TL ödülle yarışmadan ayrıldı.

Türkiye'de forma giymiş ünlü futbolculardan hangisi, ülkesinin A milli formasıyla daha fazla maça çıkmıştır?

A: Gheorghe Hagi
B: Roberto Carlos
C: Wesley Sneijder
D: Alex de Souza

Doğru cevap: C

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