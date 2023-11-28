Erman Toroğlu yorumladı! Manchester United karşısında savunmada kimler yer alacak?
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. maçında temsilcimiz Galatasaray evinde Manchester United'ı konuk edecek. Sarı-kırmızılı ekipte Davinson Sanchez, sakatlığı nedeniyle zorlu mücadelede yer alamayacak. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Cimbom'un İngiliz devine karşı stoper ikilisini belirledi. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri
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